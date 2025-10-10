Компенсация предоставляется с 2025 года и никак не влияет на получение других мер соцподдержки. Многодетные семьи могут претендовать на 50-процентную компенсацию за платное обучение только

Компенсация предоставляется с 2025 года и никак не влияет на получение других мер соцподдержки. Многодетные семьи могут претендовать на 50-процентную компенсацию за платное обучение только одного из детей. Ребёнок должен учиться в колледже или вузе, расположенном исключительно в пределах территории субъекта. Обучение должно быть очным, а сам ученик – постоянно проживать во Владимирской области.