Городская клиническая больница №5 города Владимира теперь официально носит имя своего первого главного врача — Лидии Константиновны Кирилловой. Соответствующее постановление было

Городская клиническая больница №5 города Владимира теперь официально носит имя своего первого главного врача — Лидии Константиновны Кирилловой. Соответствующее постановление было принято правительством региона. Из пресс-релиза облправительства Лидия Константиновна Кириллова – заслуженный врач РФ, кавалер ордена Почета, первый главврач больницы № 5. Она проработала в учреждении с момента его открытия – 26 лет. Всего же