Произошла авария. Из открытого люка на два метра хлещет дерьмо. Подъезжает бригада- бригадир и ученик. Бригадир сразу скидывает робу и ныряет в дерьмо. Через несколько минут показывается его голова: ключ на 24. Ученик дает. Тот ныряет и через 2 минуты снова показывается: ключ на 28. Ученик дает. Тот уплывает. еще Через пару минут фонтан стихает, и все растекшееся по улице обратно стикает в люк. От туда вылезает радостный бригадир и говорит: Учись, студент, а то так и будешь всю жизнь ключи подавать
еще анекдот!