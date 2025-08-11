Областной перинатальный центр во Владимире ждет масштабное обновление – работы планируют завершить к декабрю 2025 года. На ремонт выделено 20 млн рублей, следует из данных портала госзакупок.

Областной перинатальный центр во Владимире ждет масштабное обновление – работы планируют завершить к декабрю 2025 года. На ремонт выделено 20 млн рублей, следует из данных портала госзакупок. Будущий подрядчик займется ремонтом 70 помещений, включая палаты, кабинеты, операционный блок и реанимацию. Запланированы замена дверей и освещения, обновление сантехники, душевых и туалетов. Работы будут вестись только в