Начальник Горьковской региональной дирекции железнодорожных вокзалов оштрафован за грубые нарушения в сфере доступности для пассажиров-инвалидов. На вокзалах Владимира, Коврова и Мурома

Начальник Горьковской региональной дирекции железнодорожных вокзалов оштрафован за грубые нарушения в сфере доступности для пассажиров-инвалидов. На вокзалах Владимира, Коврова и Мурома выявлено отсутствие указателей, сломанное оборудование и выбоины на пандусах, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре. Транспортная прокуратура Владимирской области провела проверку, которая показала, что железнодорожные вокзалы региона не оборудованы должным образом для пассажиров с инвалидностью.