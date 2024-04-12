Как сообщили в Управлении федеральной службы судебных приставов, разыскивается 49-летняя Елена Закатнова. Женщина отдала 12-летнего сына на содержание опекуну, но при этом не выплачивала

Как сообщили в Управлении федеральной службы судебных приставов, разыскивается 49-летняя Елена Закатнова. Женщина отдала 12-летнего сына на содержание опекуну, но при этом не выплачивала алименты. Точнее, несущественные денежные переводы она делала, но они были настолько малы, что долг по алиментам достиг уже миллиона рублей. Если кто-либо располагает информацией о месте нахождения разыскиваемого лица, просьба сообщить