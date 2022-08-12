В здании появятся три яседьные группы.

В День города Владимира в Коммунаре откроют детский сад. Об этом рассказала директор департамента образования Светлана Болтунова.«Учреждение на 108 мест построили в рамках регионального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография», - добавила она.В здании появятся три группы. Ранее мэрия Владимира ввести в эксплуатацию ясли в Загородном не позднее 1 августа.Напомним, что детсад возводит компания «Олрайт». Ещё один фирма на улице Тихонравова. Объекты должны были сдать ещё в прошлом году, но из-за подорожания стройматериалов сроки пришлось сдвинуть.Добавим, что по информации департамента образования, уровень обеспеченности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет дошкольным образованием в регионе составляет 100%.