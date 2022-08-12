В здании появятся три яседьные группы.
В День города Владимира в Коммунаре откроют детский сад. Об этом рассказала директор департамента образования Светлана Болтунова.
«Учреждение на 108 мест построили в рамках регионального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография», - добавила она.
В здании появятся три группы. Ранее мэрия Владимира ввести в эксплуатацию ясли в Загородном не позднее 1 августа.
Напомним, что детсад возводит компания «Олрайт». Ещё один фирма на улице Тихонравова. Объекты должны были сдать ещё в прошлом году, но из-за подорожания стройматериалов сроки пришлось сдвинуть.
Добавим, что по информации департамента образования, уровень обеспеченности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет дошкольным образованием в регионе составляет 100%.