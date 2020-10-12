Требования необходимы для создания эстетической целостности оформления общественных пространств

Во Владимире разработаны основные требования по декоративно-художественному и световому оформлению фасадов и витрин предприятий потребительского рынка и услуг в предновогодние дни, новогодние и рождественские праздники. Они учитывают опыт праздничного оформления Владимира в предыдущие годы, успешные практики других городов, рекомендации экспертов-дизайнеров. Требования необходимы для создания эстетической целостности оформления общественных пространств и архитектурно-художественного облика областной столицы.При оформлении витрин необходимо использовать аппликации преимущественно белого цвета, свето-динамические и декоративные элементы, елки, надувные фигуры, объемно-пространственные конструкции. При украшении крупных торговых центров следует задействовать фасады и прилегающие территории, используя все виды декоративно-художественной и световой продукции. При наличии на территории деревьев возможно использование светового шнура, световых гирлянд и прожекторов для подсвечивания деревьев.Предусмотрено 3 варианта оформления:минимум (когда используется гирлянда для украшения входной группы, отдельные световые и декоративные элементы, аппликации в витринах),стандарт (гирляндой украшается также фасад, в оформлении используются живые ели перед входом, в витринах могут дополнительно использоваться свето-динамические гирлянды и декоративные элементы),максимум (использование дополнительных декоративных элементов, например, световых фигур, светодиодных панно, и т.д).Постановлением определены сроки монтажа декоративно-художественного и светового оформления - с 15 ноября по 1 декабря. Демонтировать новогоднее украшение следует в период с 20 по 31 января. Сообщили в мэрии.