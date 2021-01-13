К сожалению, звонок в пожарную охрану был совершён несвоевременно, спустя порядка 10 минут после обнаружения пожара.
К сожалению, звонок в пожарную охрану был совершён несвоевременно, спустя порядка 10 минут после обнаружения пожара.
Сообщение о загорании в одной из квартир многоквартирного жилого дома поступило с улицы Строителей, 14.
Из окна квартиры на втором этаже шел сильный дым, сильное задымление наблюдалось и в подъезде, жильцы верхних этажей оказались отрезаны от путей эвакуации.
Незамедлительно были сформированы звенья
газодымозащитной
службы, которые отправились на спасение людей и тушение пожара. С использованием коленчатого подъёмника
с балконов
верхних этажей
были спасены
4
человек
а
. Из квартир при помощи
спасустройств
выведены на воздух и спасены ещё
4 человека, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.
Пожарные проникли в квартиру,
где
находился очаг возгорания, для спасения людей и тушения
огня. В ванной комнате сотрудники МЧС России обнаружили 82-летнего мужчину без сознания. Пожарные вынесли его в безопасное место и с использованием дыхательного аппарата обеспечили приток кислорода. Пострадавший был госпитализирован.
Он
остался жи
в, благодаря своим правильным действиям
во время пожара. Выйти из квартиры он не смог, вероятно из-за того, что огонь преграж
дал путь к выходу. Тогда он зашё
л в ванную комнату, налил в ванну воды, намочил полотенца, дышал через них и ждал пожарных.
Пожар был оперативно ликвидирован на площади 5
кв.м
. О
чаг пожара
находился
в прихожей, горела мебель, одежда и внутренняя отделка.
В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают все обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за аварийного режима работы электрооборудования.