К сожалению, звонок в пожарную охрану был совершён несвоевременно, спустя порядка 10 минут после обнаружения пожара.

К сожалению, звонок в пожарную охрану был совершён несвоевременно, спустя порядка 10 минут после обнаружения пожара.Сообщение о загорании в одной из квартир многоквартирного жилого дома поступило с улицы Строителей, 14.Из окна квартиры на втором этаже шел сильный дым, сильное задымление наблюдалось и в подъезде, жильцы верхних этажей оказались отрезаны от путей эвакуации.Незамедлительно были сформированы звеньягазодымозащитнойслужбы, которые отправились на спасение людей и тушение пожара. С использованием коленчатого подъёмникас балконовверхних этажейбыли спасенычеловек. Из квартир при помощиспасустройстввыведены на воздух и спасены ещё4 человека, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Пожарные проникли в квартиру,гденаходился очаг возгорания, для спасения людей и тушенияогня. В ванной комнате сотрудники МЧС России обнаружили 82-летнего мужчину без сознания. Пожарные вынесли его в безопасное место и с использованием дыхательного аппарата обеспечили приток кислорода. Пострадавший был госпитализирован.Оностался жив, благодаря своим правильным действиямво время пожара. Выйти из квартиры он не смог, вероятно из-за того, что огонь преграждал путь к выходу. Тогда он зашёл в ванную комнату, налил в ванну воды, намочил полотенца, дышал через них и ждал пожарных.Пожар был оперативно ликвидирован на площади 5кв.м. Очаг пожаранаходилсяв прихожей, горела мебель, одежда и внутренняя отделка.В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают все обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за аварийного режима работы электрооборудования.