В Муроме местная жительница воровала у своих коллег по предприятию золотые украшения. Ювелирные изделия были похищены из общей раздевалки. Трое потерпевших работниц написали заявления в

В Муроме местная жительница воровала у своих коллег по предприятию золотые украшения. Ювелирные изделия были похищены из общей раздевалки. Трое потерпевших работниц написали заявления в полицию. Сумма причиненного ущерба в общей сложности составила 30 000 рублей. В результате была задержана их 29-летняя коллега. Женщина свою вину признала. Как оказалось, украденные драгоценности она сдала в ломбард,