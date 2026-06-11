С 18 июня на оживленном перекрестке улицы Мира и Октябрьского проспекта изменится схема работы светофоров. Эти меры приняты для того, чтобы сократить время ожидания и увеличить пропускную

С 18 июня на оживленном перекрестке улицы Мира и Октябрьского проспекта изменится схема работы светофоров. Эти меры приняты для того, чтобы сократить время ожидания и увеличить пропускную способность дорожного участка. Об этом сообщили в горадминистрации. Количество фаз светофорного цикла уменьшится с пяти до четырех. Теперь пешеходы и водители, поворачивающие направо, будут начинать движение одновременно в