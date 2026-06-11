Пятерых фигурантов обвиняют в постановочных браках и подделке бумаг ради легализации иностранок.

В городской суд Коврова направлено масштабное дело о создании преступной схемы по незаконной легализации мигрантов. Заместитель местного прокурора подписал обвинительное заключение, по которому проходят пять участников сплоченной группы. Следствие инкриминирует им два эпизода организации нелегального нахождения иностранцев в РФ по предварительному сговору.По материалам расследования, всё началось в конце лета 2023 года со звонка знакомого: он предложил будущей главе ОПГ вознаграждение за помощь в оформлении пребывания гражданки Таджикистана. Первым шагом злоумышленница оформила женщине фиктивную регистрацию в своей квартире, а следом нашла кандидата на роль формального мужа. Подельник фигурантки, в свою очередь, снабдил ЗАГС фальшивыми документами из Душанбе, где якобы подтверждалось право иностранки на брак, и сфабриковал часть миграционного бланка.Церемония без чувств прошла в октябре: лжесупруг тотчас зарегистрировал «жену» у себя, обеспечив ей легальное положение на год. Однако получить разрешение на временное проживание на три года паре не удалось — сотрудники ведомств обратили внимание на отсутствие у мужа воинской отметки. Год спустя организаторша вместе с уже другим сообщником прокрутила идентичную операцию для второй уроженки Таджикистана, также поселив ее у себя и подыскав фиктивного избранника через знакомую.За «легализацию» второй клиентки главарь группы выручила 100 тысяч рублей, разделив сумму между всеми звеньями цепочки. План провалился во второй раз: на этот раз бдительность проявили полицейские миграционного подразделения, усмотревшие в браке признаки фальсификации. Теперь фигурантам — организаторше, ее двум приятелям и обоим лжесупругам — предъявлены обвинения по второму эпизоду, а дело ушло слушаться в Ковровский суд.Расследование в отношении еще одного участника аферы 2023 года выделено в самостоятельное производство, а сам он объявлен в розыск.