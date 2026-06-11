Сегодня, 11 июня, в городских структурах Владимира сменилось руководство сразу нескольких подразделений. Эти изменения коснулись управления наружной рекламы и ведомства по управлению

Сегодня, 11 июня, в городских структурах Владимира сменилось руководство сразу нескольких подразделений. Эти изменения коснулись управления наружной рекламы и ведомства по управлению муниципальным имуществом. Об этом сообщили в горадминистрации. Денис Поздняков покинул пост директора учреждения «Управление наружной рекламы и информации» в связи с окончанием срока контракта. Сейчас городские власти выбирают нового руководителя, которым должен стать