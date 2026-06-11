В субботу, в полдень, в Муроме стартует V Всероссийский фестиваль уличных театров и театров на улице. Зрителей ждут выступления 38 талантливых коллективов из всех уголков страны. Театральные

В субботу, в полдень, в Муроме стартует V Всероссийский фестиваль уличных театров и театров на улице. Зрителей ждут выступления 38 талантливых коллективов из всех уголков страны. Театральные труппы представят спектакли, постановки, программы и шоу, которые подарят яркие впечатления всем гостям фестиваля. Организатором мероприятия выступает Владимирский областной театр кукол при поддержке регионального министерства культуры. В прошлом