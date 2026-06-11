Во Владимире поздравили и наградили сотрудников Владимирского филиала фонда «Защитники Отечества». Праздник прошел в честь третьей годовщины работы организации. За 3 года фонд стал важной

Во Владимире поздравили и наградили сотрудников Владимирского филиала фонда «Защитники Отечества». Праздник прошел в честь третьей годовщины работы организации. За 3 года фонд стал важной частью системы поддержки ветеранов СВО и их семей. Сотрудники ежедневно помогают решать вопросы, связанные с медицинской реабилитацией, социальными мерами поддержки и возвращением к мирной жизни. С поздравительной речью к коллективу