В Меленках 16-летняя девушка стала фигурантом уголовного дела из-за незаконных банковских переводов. Подросток решила подзаработать и невольно стала участницей преступной схемы в качестве

В Меленках 16-летняя девушка стала фигурантом уголовного дела из-за незаконных банковских переводов. Подросток решила подзаработать и невольно стала участницей преступной схемы в качестве «дроппера» – посредника, через которого выводят деньги. Об этом сообщили в СК региона. По предварительным данным, девушка нашла объявление о легком заработке в популярном мессенджере. В апреле 2026 года на её карту