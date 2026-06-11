Завтра, 12 июня, во Владимире с 08:00 до 12:00 ограничат движение транспорта на участке от пересечения с дублером проспекта Строителей до выезда на федеральную трассу М-7. Проезд будет закрыт из-за

Завтра, 12 июня, во Владимире с 08:00 до 12:00 ограничат движение транспорта на участке от пересечения с дублером проспекта Строителей до выезда на федеральную трассу М-7. Проезд будет закрыт из-за дорожных работ по установке новой искусственной неровности. Об этом предупредили в горадминистрации. Водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда и напоминают о необходимости строго соблюдать правила