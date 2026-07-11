Воздух раскалится до +31 градуса днём.

Аномальная жара пришла во Владимирскую область вместе с антициклоном, тогда как другие регионы Центральной России страдают от мощных ливней.Согласно погодным сервисам, воздух в нынешние выходные днём раскалится до +30...+31 градуса, особенно жаркая погода ожидается 11 июля, в субботу. Чуть добавляет свежести юго-западный довольно порывистый ветер, но в целом на прохладу надеяться не приходится: даже ночью обещают до +20.11 июля ещё возможны короткие локальные грозы, но их не сравнить с залповыми дождями, которые