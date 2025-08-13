На скоростной магистрали М-12 «Восток» во Владимирской области появился необычный фрагмент дороги — музыкальная разметка. Проезжая 144-й километр трассы в направлении из Москвы в Казань,

На скоростной магистрали М-12 «Восток» во Владимирской области появился необычный фрагмент дороги — музыкальная разметка. Проезжая 144-й километр трассы в направлении из Москвы в Казань, автомобилисты смогут услышать знакомые ноты народной песни «Калинка-малинка». По данным «Автодора», аналогичные участки планируют нанести и в других местах: на 259-м километре М-12 по направлению в Москву, а также на