34-й Чемпионат России по тяжёлой атлетике 2025 года проходил с 10 по 13 августа в Санкт-Петербургском зале КСК «Арена». Его участниками стали более 200 сильнейших спортсменов страны. Среди них и наш

34-й Чемпионат России по тяжёлой атлетике 2025 года проходил с 10 по 13 августа в Санкт-Петербургском зале КСК «Арена». Его участниками стали более 200 сильнейших спортсменов страны. Среди них и наш земляк, теперь чемпион России – Илья Иудин. Об этом рассказали в минспорта области. Илья стал лучшим в весовой категории до 81 кг. Подняв в