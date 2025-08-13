Во Владимире состоялся образовательный интенсив для членов регионального отделения ЛДПР. Это мероприятие было организовано совместно с центральным аппаратом партии и направлено на

Во Владимире состоялся образовательный интенсив для членов регионального отделения ЛДПР. Это мероприятие было организовано совместно с центральным аппаратом партии и направлено на повышение уровня подготовки партийных активистов и развитие их профессиональных навыков. Особенно актуальны такие встречи в преддверии предстоящих выборов. Сергей Корнишов, координатор Владимирского регионального отделения ЛДПР, депутат ЗакСобрания области Партия ЛДПР выдвинула своих кандидатов