Кто есть кто:
Консультант - человек, который снимает часы с вашей руки и говорит вам
время.
Психолог - человек, который смотрит на всех остальных, когда красивая
девушка заходит в комнату.
Профессор - человек, обладающий навыком разговаривать с другими людьми,
когда они спят.
Учительница - женщина, которая когда-то считала, что любит детей.
Программист - человек, который решает проблему, о которой вы и не знали,
таким способом, который вы не понимаете.
Юрист - человек, способный написать 10-страничный документ и назвать его
кратким.
еще анекдот!