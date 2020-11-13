С начала года на экспорт отгружено больше 25 тысяч кубометров лесоматериалов.

Во Владимирской области с начала года на экспорт отгружено больше 25 тысяч кубометров лесоматериалов. Это в два раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. Большинство отгруженной продукции это пиломатериалы хвойных и лиственных пород.Большая часть отгружаемой продукции приходится на пиломатериалы хвойных и лиственных пород, а также с территории региона вывозятся изделия из древесины, крепежный упаковочный материал. Основными странами импортерами стали Эстония, Чехия, Германия, Литва и другие. Было экспортировано 6,65 тыс. тонн продовольственных и фуражных грузов (картофель продовольственный более 3 тыс. тонн, премиксы – 2,2 тысяч тонн, мука и крупа в ассортименте – 679 тонн,) в Украину, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан и страны члены Евразийского экономического союза.Вся владимирская продукция прошла предотгрузочный досмотр и необходимые лабораторные исследования: карантинные организмы не выявлены, все лесоматериалы из Владимирской области соответствует фитосанитарным требованиям.(Фото: Pixabay)