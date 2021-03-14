Нестабильная экономическая обстановка в Белоруссии начинает все сильнее беспокоить экспертов в области экономики, которых волнует будущее государства Александра Лукашенко. По мнению аналитиков, дефолт страны слишком близок, чтобы не искать помощи извне.

Нестабильная экономическая обстановка в Белоруссии начинает все сильнее беспокоить экспертов в области экономики, которых волнует будущее государства Александра Лукашенко. По мнению аналитиков, дефолт страны слишком близок, чтобы не искать помощи извне.Международное агентство Reuters объявило о том, что Белоруссии катастрофически угрожает прекращение уплаты долговых обязательств за неимением средств. Опытные эксперты собрали необходимые сведения и сделали неутешительный вывод — экономика страны держится слабо, а помочь ей выйти на лучший уровень может материальная помощь. Оказать финансовую поддержку дружественному государству, по мнению аналитиков, в первую очередь следует России.По мнению политолога и экономиста Владимира Ковалкина, дефолт в Белоруссии уже начался, но острой фазы пока не достиг. Он считает, что банкротство отдельных предприятий постепенно приведет к обнищанию всей страны. "Российский кредит может спасти Беларусь от дефолта, но системных проблем не решит", — подытожил свою позицию аналитик.Белорусский политик и экономист Ярослав Романчук полагает, что дефолта не случится, так как правительство сможет эффективно использовать золотовалютные резервы и акции предприятий. "Ресурсов пока хватает. Особенно, если Россия даст нам какое-то количество миллиардов долларов", — выразился эксперт.Ученый-экономист Сергей Гуриев уверен, что Москве ничего не стоит предложить государству Александра Лукашенко крупную сумму средств. По его словам, у России достаточно денег, чтобы оказать Белоруссии необходимую поддержку и при этом не разрушить собственную макроэкономику. Аналитик оценивает требуемую от России финансовую помощь в три миллиарда долларов.