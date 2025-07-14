Муромский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Москвы, руководившего крупным машиностроительным предприятием в Муроме, который обвиняется в сокрытии

Муромский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Москвы, руководившего крупным машиностроительным предприятием в Муроме, который обвиняется в сокрытии налогов на сумму более 2 млрд рублей. Источник «Шестого канала» уточнил, что речь идет о бывшем директоре АО «Муромтепловоз». По версии следствия, он в течение 11 лет намеренно уклонялся от уплаты налогов и сборов,