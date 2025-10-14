Фотографии 9 октября сделал посетитель заказника. Следы он увидел на дороге возле озера Малые Гаравы и предположил, что их оставили волки. Специалисты дирекции особо охраняемых природных

Фотографии 9 октября сделал посетитель заказника. Следы он увидел на дороге возле озера Малые Гаравы и предположил, что их оставили волки. Специалисты дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ) это подтвердили. В заказнике могут обитать две стаи волков. Из поста Дирекции ООПТ в ВК: Выводковый участок включает в себя гнездовой и временные логова, в которых живут