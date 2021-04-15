ВТБ Лизинг в I квартале 2021 года передал таксомоторным паркам 1060 автомобилей, что в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Из 1060 машин 702 автомобиля (66%) было передано с ..

ВТБ Лизинг в I квартале 2021 года передал таксомоторным паркам 1060 автомобилей, что в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Из 1060 машин 702 автомобиля (66%) было передано с использованием субсидии льготного лизинга Минпромторга РФ.ВТБ Лизинг в I квартале 2021 года передал таксомоторным паркам 1060 автомобилей, что в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Из 1060 машин 702 автомобиля (66%) было передано с использованием субсидии льготного лизинга Минпромторга РФ.Клиентская база ВТБ Лизинг в сегменте такси по итогам I квартала 2021 года выросла почти вдвое - до 195 клиентов. Кроме того, увеличилось среднее количество машин, взятых в лизинг на одну компанию, с трех машин до пяти.Наибольший объем продаж автомобилей для такси в начале текущего года пришелся на Hyundai Solaris (40%), Kia Rio (19%) и Renault Logan (11%). При этом в лидеры по объему заключенных с таксомоторными парками сделок в I квартале 2021 года вышли: Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург и Ярославль.По состоянию на 1 февраля 2021 года российский парк такси насчитывал 342 тыс. машин по РФ, из них 57 тыс. приходилось на Москву. ВТБ Лизинг ожидает в 2021 году роста таксомоторного парка в России на 6-8%.«Такси сегодня является одним из драйверов роста рынка автолизинга. Тренд потребления очень быстро смещается в сторону шеринговой экономики, все больше людей готовы отказаться от личного транспорта. Мы рады предлагать специальные программы для таксопарков и наиболее выгодные условия, так как это повышает доступность сервиса, служит сокращению вредного воздействия на окружающую среду и улучшает качество жизни населения», — отметил Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса автолизинга компании.