Мемориалы, посвященные защитникам Отечества, в Борисоглебском поселении Муромского района отремонтировали перед 9 мая. Это произошло потому, что прокуратура в ходе проверки обнаружила, что

Мемориалы, посвященные защитникам Отечества, в Борисоглебском поселении Муромского района отремонтировали перед 9 мая. Это произошло потому, что прокуратура в ходе проверки обнаружила, что несколько памятников находятся в плохом состоянии. У памятников в поселениях Татарово, Борисоглеб и Кондраково осыпалась штукатурка и отслаивалась краска. Глава администрации Борисоглебского сельского поселения получал представление, после чего мемориалы, наконец, привели в