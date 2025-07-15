Жители многоквартирного дома на улице Белоконской присоединился к числу тех, кто столкнулся с задержкой установки лифта. Работы должны были начаться еще 23-го августа 2024-го года, но к ним

Жители многоквартирного дома на улице Белоконской присоединился к числу тех, кто столкнулся с задержкой установки лифта. Работы должны были начаться еще 23-го августа 2024-го года, но к ним приступили лишь в марте 25-го. Кстати, всего в доме два подъемника. Прошло уже почти 4 месяца, а лифты так и не поехали. Особенно страдают мамочки с детьми