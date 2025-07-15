Неизвестные вырубили в Андреевском лесничестве Судогодского района 43 дерева разных пород, причинив ущерб в 700 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области. Нарушение

Неизвестные вырубили в Андреевском лесничестве Судогодского района 43 дерева разных пород, причинив ущерб в 700 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области. Нарушение вскрылось в ходе проверок в Жуковском участковом лесничестве, которое входит в состав Андреевского. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка в особо крупном размере). Сейчас