Женщина проходит по делу о грабеже

Завершился уголовный процесс, в результате которого жительницу Владимира 1981 года рождения обвиняли в грабеже, по 161 статье части второй УК РФ.В марте 2022 года 41-летняя женщина выбила входную дверь, принадлежавшую ее соседке. Открыв замок через образовавшуюся щель, обвиняемая проникла в чужую квартиру. Она начала требовать от хозяйки квартиры денежные средства, и та ей отдала 500 рублей. Применяя физическую силу, фигурантка надавила на пострадавшую и потребовала больше денег. Таким образом, ей удалось заполучить семь тысяч пятьсот рублей и скрыться с места преступления.Ограбленная хозяйка квартиры обратилась в полицию. Через некоторое время преступница была задержана. Украденные деньги были возвращены, грабительница признала вину. Установлено, что у женщины уже была судимость на момент ограбления.Возбуждено уголовное дело.