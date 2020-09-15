Победа Александра Лукашенко на выборах в Белоруссии была нечестной. Такое заявление сделал председатель Европейского парламента Жозепп Боррель.

Победа Александра Лукашенко на выборах в Белоруссии была нечестной. Такое заявление сделал председатель Европейского парламента Жозепп Боррель.Испанский политик сообщил, что итоги президентской гонки были подделаны. В связи с этим Евросоюз отказывается признать Александра Лукашенко легитимным главой Белоруссии.Примечательно, что во время выступления в Европарламенте Боррель ошибся, назвав республику Украиной. Политика вовремя поправили присутствующие, и он публично извинился, сообщает РИА Новости.Ранее Литва, Латвия и Эстония ввели санкции в отношении Лукашенко и еще 29 белорусских чиновников за фальсификацию выборов и насилие со стороны силовиков. Им запретили въезд на пять и более лет.Напомним, выборы лидера Белоруссии прошли 9 августа. По данным Центризбиркома, на первом месте оказался Александр Лукашенко с 80% голосов. Его оппонента Светлану Тихановскую поддержали 10% жителей республики.С результатами голосования не согласились сотни граждан. В крупных городах прошли шествия против действующего режима. Для разгона демонстрантов силовики использовали светошумовые гранаты и водометы.В результате десятки человек получили ранения. Некоторые пожаловались на избиения со стороны милиционеров. заявил, что пострадавшие сами виноваты в случившемся.По просьбе коллеги президент России Владимир Путин сформировал резерв из силовиков для подавления беспорядков в республике. Они вмешаются в конфликт, если ситуация в Белоруссии выйдет из-под контроля.