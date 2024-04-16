Ирина Шейк, мать дочери Леи от Брэдли Купера, вновь вызвала бурю комментариев в социальных сетях, опубликовав редкий кадр с младенцем. Фанаты модели не могут определить, изображена ли на видео ее старшая дочь Лея или же Шейк скрывает факт существования второго ребенка.

Ирина Шейк, мать дочери Леи от Брэдли Купера, вновь вызвала бурю комментариев в социальных сетях, опубликовав редкий кадр с младенцем. Фанаты модели не могут определить, изображена ли на видео ее старшая дочь Лея или же Шейк скрывает факт существования второго ребенка.На архивном , она запечатлена с очаровательным младенцем, по всей видимости, девочкой. Однако модель не раскрыла личность ребенка и оставила подпись под постом загадочной. Этот шаг вызвал множество предположений и спекуляций среди ее поклонников.В комментариях к посту фанаты активно обсуждают версии: одни утверждают, что на видео младенцем рядом с Ириной позирует ее дочь Лея, которой уже 6 лет, в то время как другие предполагают, что это ребенок Шейк от отношений с футболистом Криштиану Роналду. Слухи о возможном существовании второго ребенка модели только усилились после этой публикации.Напомним, что Ирина Шейк стала мамой в 2017 году, когда родила дочь Лею от Брэдли Купера. После расставания с актером в 2019 году они сохранили теплые дружеские отношения во имя воспитания общего ребенка.С Криштиану Роналду Ирина встречалась с 2010 по 2015 год, и хотя прошло уже много времени, поклонники не утихают в своих комментариях о том, что футболист упустил самую красивую женщину на планете. Весьма вероятно, что новый загадочный кадр Ирины Шейк лишь добавит топлива в огонь интриг и спекуляций вокруг ее личной жизни.