Многие люди по-прежнему любят старые-добрые советские фильмы. А сможете ли вы верно ответить на все вопросы нашего теста?
Многие люди по-прежнему любят старые-добрые советские фильмы. А сможете ли вы верно ответить на все вопросы нашего теста?
1. Какой экзамен сдавали студенты в фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"?
А) Высшую математику
Б) Механику
В) Физику
2. Кто командовал малиновским женским "гарнизоном" в фильме "Свадьба в Малиновке" (12+)?
А) Яшка-артиллерист
Б) Анка-пулеметчица
В) Пашка-снайпер
3. Кто из героев фильма "Большая перемена" попал в милицию на 15 суток за "издевательство над человеком"?
А) Генка Ляпишев
Б) Степан Семёнович Леднев
В) Григорий Ганжа
4. По какой статье квалифицировалось преступление в фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"?
А) Мелкое хулиганство
Б) Кража
В) Разбой
5. Кто все-таки обнаружил бриллианты в фильме "Двенадцать стульев" (6+)?
А) Яков Менелаевич
Б) Сторож Клуба железнодорожников
В) Господин Кислярский
6. Как в фильме "Кин-дза-дза!" назывались категории инопланетян, на которые делилось общество?
А) Чатлаки и пацане
Б) Чатлане и пацаки
В) Чутлаки и пицанет
7. Что подарила Надя Ипполиту на Новый год в фильме "Ирония судьбы, или с легким паром"?
А) Электробритву
Б) Одеколон
В) Меховую шапку
8. Из какого фильма цитата: "Все! Кина не будет! Электричество кончилось!"?
А) Джентльмены удачи
Б) Свадьба в Малиновке
В) Ширли-мырли
Проверьте себя (правильные ответы):
1. — В) Физику
2. — А) Яшка-артиллерист
3. — В) Григорий Ганжа
4. — В) Разбой
5. — Б) Сторож Клуба железнодорожников
6. — Б) Чатлане и пацаки
7. — А) Электробритву
8. — А) Джентльмены удачи