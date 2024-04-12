Многие люди по-прежнему любят старые-добрые советские фильмы. А сможете ли вы верно ответить на все вопросы нашего теста?

Многие люди по-прежнему любят старые-добрые советские фильмы. А сможете ли вы верно ответить на все вопросы нашего теста?1. Какой экзамен сдавали студенты в фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"?А) Высшую математикуБ) МеханикуВ) Физику2. Кто командовал малиновским женским "гарнизоном" в фильме "Свадьба в Малиновке" (12+)?А) Яшка-артиллеристБ) Анка-пулеметчицаВ) Пашка-снайпер3. Кто из героев фильма "Большая перемена" попал в милицию на 15 суток за "издевательство над человеком"?А) Генка ЛяпишевБ) Степан Семёнович ЛедневВ) Григорий Ганжа4. По какой статье квалифицировалось преступление в фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"?А) Мелкое хулиганствоБ) КражаВ) Разбой5. Кто все-таки обнаружил бриллианты в фильме "Двенадцать стульев" (6+)?А) Яков МенелаевичБ) Сторож Клуба железнодорожниковВ) Господин Кислярский6. Как в фильме "Кин-дза-дза!" назывались категории инопланетян, на которые делилось общество?А) Чатлаки и пацанеБ) Чатлане и пацакиВ) Чутлаки и пицанет7. Что подарила Надя Ипполиту на Новый год в фильме "Ирония судьбы, или с легким паром"?А) ЭлектробритвуБ) ОдеколонВ) Меховую шапку8. Из какого фильма цитата: "Все! Кина не будет! Электричество кончилось!"?А) Джентльмены удачиБ) Свадьба в МалиновкеВ) Ширли-мырлиПроверьте себя (правильные ответы):1. — В) Физику2. — А) Яшка-артиллерист3. — В) Григорий Ганжа4. — В) Разбой5. — Б) Сторож Клуба железнодорожников6. — Б) Чатлане и пацаки7. — А) Электробритву8. — А) Джентльмены удачи