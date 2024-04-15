Ксения Бородина недавно поделилась своим новым увлечением – психологией. Это открытие позволило поклонникам увидеть ее совершенно по-новому, более глубоко и откровенно.

Ксения Бородина недавно поделилась своим новым увлечением – психологией. Это открытие позволило поклонникам увидеть ее совершенно по-новому, более глубоко и откровенно.Запустив собственный подкаст на YouTube, известная телеведущая и звезда российского шоу-бизнеса приглашает интересных гостей и ведет разговоры на самые разнообразные темы. Психология стала для Ксении не просто хобби, а настоящим увлечением.Она даже задумывается о возможности стать практикующим специалистом в этой области. В ходе своей работы с психологом она обрела ценный опыт и научилась обращать внимание на себя, разговаривать с самой собой и понимать свои защитные механизмы.Знаменитость откровенно признается, что жизнь не обходилась без трудностей, но она всегда старалась не терять оптимизма и двигаться вперед. Важным для нее стало умение извлекать уроки из собственных ошибок и использовать их как ценный жизненный опыт.В своих высказываниях звезда подчеркивает важность не повторять одни и те же ошибки, а учиться на них. Также ведущая призывает быть открытым к новым знаниям и опыту, не останавливаться на достигнутом и стремиться к личностному росту. Ксения Бородина убеждена, что главное – это не становиться "дурой", то есть не повторять одни и те же ошибки, а использовать их как урок для себя.Ее искренний интерес к психологии и стремление к самопознанию делают ее еще ближе к зрителям, позволяя им увидеть ее как человека со своими мыслями, чувствами и стремлениями. Поклонники выразили надежду на то, что это новое увлечение принесет Ксении Бородиной много радости, познаний и возможно даже новых достижений в профессиональной деятельности.