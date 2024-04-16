Марина Хлебникова в очередной раз поразила своих поклонников не только своим талантом, но и гуманностью. Недавно она исполнила мечту одного из своих фанатов, поздравив его с днем рождения на сцене, что стало настоящим сюрпризом для всех присутствующих.

Марина Хлебникова в очередной раз поразила своих поклонников не только своим талантом, но и гуманностью. Недавно она исполнила мечту одного из своих фанатов, поздравив его с днем рождения на сцене, что стало настоящим сюрпризом для всех присутствующих.История началась на морском круизе, когда именитая певица 90-х годов случайно встретила мужчину по имени Вячеслав в лифте. Он представился и рассказал, что именно в этот день у него день рождения, выразив при этом желание быть поздравленным самой Хлебниковой на сцене. И несмотря на то, что они встретились только что, певица с радостью согласилась исполнить его просьбу."Думаете, что мы знакомы? Нет, познакомились сегодня в лифте. Вячеслав представился и рассказал, что у него сегодня день рождения. И он мечтает, чтобы я его поздравила прямо на сцене. Так что теперь на сцене мы вдвоем. Мечты должны сбываться!" — рассказала Хлебникова светским обозревателям.Поклонники были в восторге от такого неожиданного поворота событий и поддержали певицу в этом благородном жесте. Кроме того, многие отметили, что Хлебникова выглядит потрясающе даже на фоне своих коллег. Несмотря на трудности, с которыми ей пришлось столкнуться за последние годы, артистка все еще обладает стройной и подтянутой фигурой.Напомним, что в ночь на 18 ноября 2021 года произошел пожар в доме Марины Хлебниковой. В результате она получила ожоги и была госпитализирована. Последующее лечение продлилось месяц, включая пребывание в медикаментозной коме и использование аппарата искусственной вентиляции легких. Несмотря на слухи о возможных изменениях в ее внешности после происшествия, лицо певицы не пострадало серьезно.Кроме того, в прошлом году Марина Хлебникова потеряла своего отца. Представители артистки отмечали, что музыка всегда помогает ей пережить трудные моменты, такие как утрата близкого человека. В целом, жизнь знаменитости наполнена как радостными моментами на сцене, так и сложностями за ее пределами, но она продолжает радовать поклонников своим талантом и добротой.