В московских школах искусств начинается приемная кампания. Она предлагает детям возможность попробовать поступить на музыкальное, театральное, хореографическое или художественное направление образования.

В московских школах искусств начинается приемная кампания. Она предлагает детям возможность попробовать поступить на музыкальное, театральное, хореографическое или художественное направление образования.Программы в этих школах делятся на предпрофессиональные, готовящие ребят к творческой карьере, и общеразвивающие, ориентированные на эстетическое воспитание.Поступить в образовательное учреждение может любой ребенок, достаточно заполнить заявку на сайте выбранной школы. Расстояние до школы не имеет значения, так как нет привязки места жительства к получению дополнительного образования.После подачи заявления родители с ребенком будут приглашены на прослушивание. Например, для поступления в музыкальную школу ребенка оценят по чувству ритма, памяти, артикуляции и музыкальному слуху.Художественные, хореографические и другие отделения также проводят испытания, чтобы определить предрасположенности и способности ребенка. Результаты вступительных испытаний будут доступны на сайте учреждения.В Москве функционируют 137 детских школ искусств, предлагающих более 40 направлений образования в области музыки, театра, танца и визуальных искусств. Всех желающих приглашают воспользоваться этой уникальной возможностью для развития творческих способностей и интересов своих детей.