Проверьте, насколько хорошо вы помните знаменитые советские фильмы по их сюжету. Есть нюанс – в описании любимых кинолент не будет ни намека на серьезность.

Проверьте, насколько хорошо вы помните знаменитые советские фильмы по их сюжету. Есть нюанс – в описании любимых кинолент не будет ни намека на серьезность.1. Из-за нелепой путаницы примерный семьянин стал соучастником преступления, после чего ему пришлось сдаться милиции и стать агентом под прикрытием.А) Бриллиантовая рукаБ) Джентльмены удачиВ) Жених с того света2. Три злоумышленника занимаются нелегальным бизнесом. Дела идут хорошо, но однажды из-за собственной глупости они совершают ошибку. Оплошность оборачивается погоней, а хитрых предпринимателей в конце концов ловят.А) Операция "Ы" и другие приключения ШурикаБ) Пес Барбос и необычный кроссВ) Самогонщики3. Герой картины — Робин Гуд XX века. Он отнимает у другого человека нечестно нажитое движимое имущество, продает его, а вырученные деньги пускает на благотворительность. В конце концов гения и филантропа сажают в тюрьму.А) Место встречи изменить нельзяБ) Берегись автомобиляВ) Зигзаг удачи4. Гениальный конструктор создаёт устройство, из-за которого его бросает жена. Несмотря на это он знакомится с высокопоставленной особой, которая чуть его не убила.А) Есть идея!Б) СолярисВ) Иван Васильевич меняет профессию5. Случайная встреча в транспорте переворачивает жизнь героев с ног на голову. И даже грязные ботинки этому не помеха!А) Москва слезам не веритБ) Самая обаятельная и привлекательнаяВ) Девушка без адреса6. Альфа-самец получает отказ от молодой девушки и начинает над ней издеваться. Однако трудности сближают их и дело заканчивается почти свадьбой.А) Я шагаю по МосквеБ) ДевчатаВ) Неподдающиеся7. Из-за пристрастия к алкоголю жизнь мужчины меняется не в лучшую сторону. Все у него идет наперекосяк, а тут еще и депрессия...А) Любовь и голубиБ) Ирония судьбы, или с легким паром!В) Афоня8. Разлученные в детстве братья-близнецы встретились в поединке на замерзшем озере.А) Джентельмены удачиБ) Приключения электроникаВ) Ты – мне, я – тебе9. История о двух жуликах и бесплодной погоне за богатством, которая закончилась поножовщиной.А) Комедия давно минувших днейБ) 12 стульевВ) Золотой теленок10. Человек случайно сталкивается с незнакомцем на улице. Встреча ставит под угрозу жизнь и здоровье двух людей.А) Кавказская пленница, или Новые приключения ШурикаБ) МиминоВ) Кин-дза-дза!Правильные ответы (проверьте себя):1. — А) Бриллиантовая рука2. — В) Самогонщики3. — Б) Берегись автомобиля4. — В) Иван Васильевич меняет профессию5. — А) Москва слезам не верит6. — Б) Девчата7. — В) Афоня8. — А) Джентельмены удачи9. — Б) 12 стульев10. — В) Кин-дза-дза!