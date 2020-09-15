Вину в совершении преступления Юдин не признал. Теперь ему может грозить срок до 15 лет.

В Юрьев-Польском районе направлено в суд уголовное дело в отношении 65-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве.По информации областной прокуратуры, ночью 3 июнявозле домав состоянии алкогольного опьянения Юдин умышленно нанес сыну своей сожительницы удар ножом в переднюю поверхность грудной клетки. Потерпевшему причинены телесные повреждения в виде ранения правого легкого и грудного отдела аорты, от которых тот вскоре скончался в больнице.Вину в совершении преступления Юдин не признал. Теперь ему может грозить срок до 15 лет.