Они рассылают россиянам ссылки на поддельные сайты государственных сервисов.

Специалисты выявили новую схему мошенничества, в которой злоумышленники представляются школьными психологами. Они рассылают россиянам ссылки на поддельные сайты государственных сервисов, сообщая, что их ребёнок якобы не прошёл обязательное тестирование. Сценарий завершается «дистанционными проверками» и передачей денег и ценностей лже-курьеру.Во время звонка мошенники предлагают пересдать тест по ссылке, которая ведёт на фишинговый сайт. Это позволяет им получить доступ к личным данным, а иногда и к банковским аккаунтам. Затем они сообщают своим «жертвам» об утечке данных или угрозе уголовного преследования за действия, якобы совершённые от их имени. Злоумышленники запугивают как детей, так и их родителей, требуя включить видеозапись и устроить «проверку» дома, собрать ценные вещи и деньги для передачи курьеру.«Мошенники стали использовать более сложные методы, включая психологическое давление. Всегда нужно помнить, что обычным гражданам никогда не позвонят представители ЦБ или финмониторинга. Необходимо критически относиться к любым заявлениям неизвестных лиц по телефону, действовать с холодной головой, а лучше просто положить трубку. Эти же правила безопасности важно донести до детей. Важно, чтобы они в любой непонятной ситуации прежде чем что-то предпринимать, обращались за советом к взрослым», — отметил Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности.Летом, во время вступительных экзаменов, мошенники также представлялись школьными психологами и собирали персональные данные и реквизиты документов взрослых и детей для «характеристики ученика». Цель таких обзвонов — получить доступ к личным кабинетам государственных порталов, банков или использовать полученные данные в схемах социальной инженерии (звонки «из банка» с просьбой «подтвердить операцию»).Проверить ссылку на фишинг, а также сообщить о номере мошенника можно на сайте банка в разделе «Безопасность» ВТБ Онлайн или в чат-ботах в мессенджерах «ВКонтакте» и MAX. Позвонить в банк можно по номеру 1000. Звонки клиентам от банка с этого номера также безопасны — мошенники не смогут позвонить с него.