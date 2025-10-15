Симферопольская компания «Век», которая изначально занималась реконструкцией владимирского драмтеатра, может оказаться в центре судебного разбирательства. Региональный

Симферопольская компания «Век», которая изначально занималась реконструкцией владимирского драмтеатра, может оказаться в центре судебного разбирательства. Региональный «Облстройзаказчик» требует с подрядчика 417,2 млн рублей. Напомним, что изначально «Век» должен был выполнить работы за 811 млн рублей, но к концу 2024 года стоимость контракта выросла до 1,23 млрд. При этом сроки сдачи объекта неоднократно переносились. Много проблем