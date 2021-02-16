Фемида отклонила претензии властей.

Власти Владимирской области обратились в Камешковский районный суд с иском к учительнице о возврате выплаты при ипотечном кредитовании, возмещении процентов за пользование чужими деньгами и судебных расходов.В 2016 году педагог преподавала немецкий язык в средней школе. Взяв ипотеку, она получила от государства помощь в размере 422 тысячи рублей. В 2019 году женщина стала директором учреждения, а значит формально не проработала учителем положенные пять лет. В этом и состояла суть претензий чиновников.В ходе разбиретельств ыяснилось, что ответчик до истечения 30 календарных дней с даты увольнения устроилась в образовательное учреждение региона, не утратив статус педработника. При этом она продолжает выполнять должностные обязанности учителя иностранного языка.В результате иск оставлен без удовлетворения. Апелляцию Фемида также отклонила.