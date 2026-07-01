Во Владимирской области наградили 16 лучших руководителей детских садов, школ и колледжей. Торжественная церемония вручения премий губернатора Александра Авдеева прошла 1 июля в Доме

Во Владимирской области наградили 16 лучших руководителей детских садов, школ и колледжей. Торжественная церемония вручения премий губернатора Александра Авдеева прошла 1 июля в Доме Дружбы. Об этом поделились в облправительстве. Эту почетную награду вручают уже третий год подряд по итогам региональных конкурсов. Эксперты выбрали самых эффективных директоров и заведующих, которые не только успешно руководят коллективами,