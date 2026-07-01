В региональном Правительстве произошли кадровые изменения. На недавнем заседании Законодательного Собрания депутаты наделили полномочиями нового вице-губернатора. Им стал Александр

В региональном Правительстве произошли кадровые изменения. На недавнем заседании Законодательного Собрания депутаты наделили полномочиями нового вице-губернатора. Им стал Александр Муромский, который будет координировать работу инфраструктурного блока, одновременно сохраняя за собой пост министра архитектуры и строительства. Кандидатуру предложил губернатор. Александр Авдеев, губернатор Владимирской области От специалиста в 2000 году, прошел путь от рядового сотрудника до руководителя.