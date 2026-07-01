«Окно возможностей для должников закрывается», предупреждают в «Едином расчётно-информационном центре Владимирской области». После 31 июля компания пойдёт в суд, чтобы взыскать долги с

«Окно возможностей для должников закрывается», предупреждают в «Едином расчётно-информационном центре Владимирской области». После 31 июля компания пойдёт в суд, чтобы взыскать долги с жителей региона. ООО «ЕРИЦ Владимирской области» сообщает о возобновлении претензионно-исковой работы в интересах Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области – юристы единого расчётно-информационного центра начали формировать реестры должников для подачи