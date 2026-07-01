В связи с проведением профилактических работ на объектах связи в июле в регионе ожидаются временные перерывы в трансляции цифрового телевидения и радио. Специалисты Владимирского

В связи с проведением профилактических работ на объектах связи в июле в регионе ожидаются временные перерывы в трансляции цифрового телевидения и радио. Специалисты Владимирского областного радиотелевизионного передающего центра предупреждают, что в указанные периоды вещание каналов первого и второго мультиплексов будет временно приостановлено. Об этом сообщили в облправительстве. Из пресс-релиза правительства региона В соответствии с графиком