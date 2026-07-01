Стали известны новые подробности утреннего ДТП на железной дороге. На переезде между станциями Киржач и Бельково водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся

Стали известны новые подробности утреннего ДТП на железной дороге. На переезде между станциями Киржач и Бельково водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся электропоездом, что повлекло столкновение. По данным Московской железной дороги, филиала ОАО «РЖД», машинист экстренно затормозил, но избежать столкновения не удалось. От удара повреждён головной вагон электропоезда №6415, следовавшего по маршруту Куровская