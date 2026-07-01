Спорят три приятеля где удобнее всего заниматься любовью.
Первый: - Удобнее всего в автомобиле. Выезжаешь на природу кругом цветы, деревья, настоящая романтика.
Второй: - Не, удобнее всего у себя дома на шелковых простынях. Женщина на шелковой простыне готова идти на всякие эксперименты, даже на те которые иногда и в голову то не приходят.
Третий: - Вы оба не правы. Удобнее всего на лестнице в подъезде, если девушка выше ростом – ставишь ее на ступеньку ниже, если ниже - на ступеньку выше. Но а самое главное, если она тебе уже надоела всегда можно сказать что кто-то идет.
еще анекдот!