ДТП на железной дороге случилось сегодня, 1 июля, на 13 километре автодороги «Киржач-Александров». По предварительной информации УМВД по Владимирской области, 54-летний водитель автомобиля

ДТП на железной дороге случилось сегодня, 1 июля, на 13 километре автодороги «Киржач-Александров». По предварительной информации УМВД по Владимирской области, 54-летний водитель автомобиля «Форд Транзит» выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, где произошло столкновение с электропоездом. Водителя микроавтобуса доставили в больницу. По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.