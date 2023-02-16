Во Владимирской области в 2022 году выявили на 39 процентов меньше поддельных купюр, чем в 2021. В...

Во Владимирской области в 2022 году выявили на 39 процентов меньше поддельных купюр, чем в 2021.В регионе подсчитали количество фальшивых купюр, выявленных в прошлом году. Динамика положительная - обнаружено на 39 процентов меньше подделок, чем в 21-м.И, как всегда, лидирует крупный номинал. Половина фальшивок - пятитысячные купюры, на втором месте - две тысячи рублей, на третьем - 35 поддельных тысячарублёвок. Купюра в пятьсот рублей оказалась наименее популярной у мошенников - обнаружена всего одна такая. Из оборота также изъято пять поддельных стодолларовых бумажек.