Большую часть восстановительных работ уже завершили.

Аномально снежная зима оставила во Владимирской области серьезные последствия. Под тяжестью сугробов произошло 36 частичных проседаний или обрушений кровли в 11 муниципальных образованиях.Как рассказал глава региона Александр Авдеев, большую часть восстановительных работ уже завершили. Губернатор на оперативном совещании поручил за теплый сезон вместе с подрядчиками и Фондом капремонта обследовать крыши многоквартирных домов и при необходимости усилить конструкции.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .