В понедельник, 15 апреля, на проспекте Ленина во Владимире случилось ДТП с участием пассажирского транспорта.

В понедельник, 15 апреля, на проспекте Ленина во Владимире случилось ДТП с участием пассажирского транспорта. Об этом рассказали региональные СМИ, ссылаясь на пресс-службу ГИБДД региона.Инцидент произошёл в районе 12.30. Правоохранители установили, что автомобиль «Лада Веста», за рулём которого сидел 65-летний мужчина, перестраивался и не уступил дорогу маршрутному автобусу №12. Машины столкнулись.К счастью, люди в результате происшествия не пострадали.